Neonet jednak nie upadnie. Sąd podjął decyzję

Neonet jednak nie upadnie. Wniosek upadłościowy nie będzie dalej procedowany. Zamiast tego spółka przejdzie postępowanie sanacyjne.

Sieć sklepów Neonet nie upadnie, a przynajmniej na razie. Sąd Rejonowy we Wrocławiu zaakceptował wniosek spółki o otwarcie postępowania sanacyjnego. W ten sposób firma ma przejść restrukturyzację, dzięki której sieć utrzyma się na rynku.

Neonet nie upadnie

Firma Neonet przejdzie restrukturyzację. Spółce udało się przekonać sąd do rozpoczęcia postępowania sanacyjnego, co oznacza, że złożony z ostrożności wniosek upadłościowy nie będzie dalej procedowany. Neonet zachowa zarząd własny nad całym przedsiębiorstwem.

Raz jeszcze podkreślić należy, że postępowanie restrukturyzacyjne nie jest postępowaniem upadłościowym, ani nawet jakąkolwiek jego odmianą. Wręcz przeciwnie, podstawowym założeniem restrukturyzacji jest dalsze funkcjonowanie Spółki i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

- zaznacza spółka w komunikacie.

Postępowanie sanacyjne ma doprowadzić do ustabilizowania sytuacji firmy. Spółka chce przede wszystkim spłacić wszystkich wierzycieli i nadal utrzymać się na rynku. Jednocześnie firma zapewnia, że klienci nie mają powodów do obaw. Wszystkie zakupy mają być procedowane tak samo, jak do tej pory. Postępowanie sanacyjne nie ma wpływu na działalność sklepów zarówno tych stacjonarnych, jak i internetowego.

