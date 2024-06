To będzie najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Szybciej dotrzesz w góry

PKP PLK przekazało właśnie plac budowy najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce. Rekordowy odcinek będzie miał prawie 3,8 kilometra. Dla porównania – dotychczasowy najdłuższy pozamiejski tunel kolejowy był o ponad połowę krótszy.

Co ciekawe, nowa inwestycja będzie także najdłuższą tego typu budowlą w Polsce, nie tylko jeśli chodzi o kolei. Najdłuższy tunel, którym jest podziemny fragment drogi ekspresowej S2 w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, ma 2355 metry. Dłuższe są tylko znajdujace się pod ziemią trasy warszawskich linii metra M1 i M2, choć tu mówimy także o stacjach znajdujących się na ich trasie. Nowy tunel kolejowy powstanie natomiast między miejscowościami Mecina i Mordarka, co usprawni podróż w góry.

Godzina do Krakowa

Rozpoczęta właśnie budowa to część wielkich planów kolejowych dla Małopolski. Odcinek, na którym znajdzie się nowy tunel, to fragment linii kolejowej numer 104 łączący Chabówkę koło Rabki-Zdroju z Nowym Sączem. Całość jest elementem dużego projektu kolejowego o całkowitej wartości 1,9 miliarda złotych, w skład którego wchodzi między innymi budowa zupełnie nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko.

Inwestycja ta ma za zadanie skrócić czas podróży z takimi stacjami jak Zakopane, Rabka-Zdrój, Nowy Sącz, Muszyna czy Krynica-Zdrój. Sam tunel jest fragmentem trasy w kierunku Sądecczyzny. Modernizacja linii kolejowej nr 104 na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany ma być realizowana przez konsorcjum firm w składzie Budimex/Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt/Gülermak. Zakończenie spodziewane jest na październik 2026 roku.

W efekcie przejazd z Nowego Sącza do Krakowa ma trwać nawet raptem godzinę (obecnie to nawet około trzech godzin). Dzięki temu przejazd będzie też szybszy niż samochodem. Obecny kształt linii kolejowej powstał 150 lat temu. Stąd także, ze względu na górzysty charakter okolicy, do tej pory miała ona dość zakręcony przebieg. Po wybudowaniu nowej trasy pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością do 160 km/h, a pociągi towarowe 100 km/h.

