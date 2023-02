Sąd okazał się nieubłagany. Meta musi zapłacić ogromną karę

Już w zeszłym roku zasądzono o winie Mety, właściciela Facebooka i Instagrama i nakazano zapłatę kary. Firma postanowiła się odwoływać, lecz ich wniosek został odrzucony.

W zeszłym roku we wrześniu odbył się proces o naruszenie patentu przez Metę, właścicieli Facebooka i Instagrama, czyli jednych z najpopularniejszych platform społecznościowych. Poszkodowaną firmą jest Voxer, twórcy aplikacji Walkie Talkie na smartfony. Na rozprawie zasądzono o tym, że patent rzeczywiście został naruszony a przedsiębiorstwo Marka Zuckerberga musi w związku z tym zapłacić karę.

Meta zapłaci 175 milionów dolarów kary

Kara ustalona przez sąd w Teksasie nie jest wcale mała. Przedsiębiorstwo Marka Zuckerberga miało zapłacić 175 milionów dolarów. Nic zatem dziwnego, że Meta próbowała uniknąć płacenia, wnioskując do sędziego o odrzucenie werdyktu ławy przysięgłych lub o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym tygodniu sędzia federalny odrzucił prośbę firmy, przez co prawdopodobnie Meta będzie musiała zapłacić wszystkie tantiemy za nielegalne kopiowanie technologii Voxera i używanie jej do uruchamiania Facebook Live i Instagram Live.

Jak można dowiedzieć się z pozwu złożonego przez Voxer, ich technologia komunikacyjna miała pierwotnie trafić do użytku wojskowego. Jednym ze współzałożycieli firmy jest weteran Tom Katis, który chciał stworzyć aplikację do przesyłania wiadomości na żywo i przesyłania strumieniowego wideo, mogąca wyeliminować przerwy w transmisji, które narażały żołnierzy podczas nagłych zasadzek lub gdy potrzebne były karetki medyczne. Ten pomysł w 2011 roku przekształcił się w Walkie Talkie, a aplikacja zaczęła zyskiwać na popularności. Wtedy współpracą zainteresował się Facebook, lecz szybko ona upadła. Jednak firma Marka Zuckerberga nie przestała używać technologii objętych patentem. Z jej pomocą w 2015 roku powstał Facebook Live, a w 2016 roku Instagram Live.

