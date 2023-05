McDonald's z kontrowersyjną usługą. Wystarczy, że się zbliżysz

McDonald's wprowadził w tym roku funkcję lokalizowania i śledzenia własnych klientów. Deklaruje, że stara się dowiedzieć gdzie znajdują się użytkownicy ich aplikacji, by usprawnić obsługę w restauracjach.

McDonald's i Chick-fil-A zdecydowały się wprowadzić nową funkcję do aplikacji restauracji, która działa na zasadzie geofencingu. Technologia ta wyznacza zakres obszaru w którym wysyła powiadomienia do osób, które znajdą się w jej zasięgu. Jeśli dana osoba wejdzie za granicę obszaru podlegającego pod jej działania, dostaje różnego typu wiadomości na telefon czy tablet. Wśród wysyłanych treści mogą się znalaźć reklamy, ostrzeżenia oraz informacje.

Nowa funkcja aplikacji McDonald’s ma za zadanie śledzić lokalizację klientów, którzy zazwyczaj składają zamówienia online i odbierają je w restauracji. Dzięki temu gdy dana osoba znajdzie się w pobliżu restauracji, pracownicy zaczną przygotowywać posiłek, tak by był jak najszybciej gotowy do odbioru.

Klient, który złoży zamówienie poprzez aplikację w drodze do restauracji i włączy usługi lokalizacyjne, spowoduje automatyczne powiadomienie danej placówki o tym, że jest już blisko. Personel wiedząc, gdzie dokładnie jest klient, będzie mógł zacząć przygotowywać zamówienie, tak by idealnie dopasować się do kupującego.

T​echnologia geofencingu stosowana przez McDonald's sygnalizuje restauracji, kiedy osoba, która złożyła zamówienie poprzez aplikacje, znajduje się w odległości trzech minut. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu i spakowaniu produktów, restauracje mogą skrócić czas oczekiwania na odbiór zamówienia, jednocześnie zapewniając gorące, świeże i nadal chrupiące produkty.

Ian Borden, dyrektor finansowy McDonald's wskazuje, że nowa funkcja znajduje się dopiero we wczesnej fazie działania i dostępna jest jedynie w 100 wybranych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Pomimo krótkiego czasu działania, zauważono skrócenie czasu obsługi klientów średnio o jedną do dwóch minut, co przeniosło się także na wzrost zadowolenia klientów.

Dobre wyniki tego typu usprawnienia obsługi klienta przyczynić się mogą do dalszego rozpowszechniania funkcji lokalizowania fanów sieci McDonald's. Firma deklaruje, że stara się zapewnić optymalną jakość serwowanych potraw oraz zminimalizować czas na wydawanie zamówień.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Business Insider, oprac. własne