Udawała ciężarną. Pod ubraniem miała prawdziwy magazyn

Kobieta w trakcie przeprawy przez granicę udawała ciężarną. Tak naprawdę pod ubraniem miała coś zupełnie innego.

Do zdarzenia doszło w Gongbei Port, czyli punkcie kontroli imigracyjnej na granicy Chin oraz Makau. W trakcie przeprawy kobieta o imieniu Zhao udawała ciężarną. Na pierwszy rzut oka jej brzuch nie budził żadnych wątpliwości, ale w rzeczywistości skrywało się pod nic coś zgoła innego.

Przemytniczka udawała ciężarną

Kobieta została zidentyfikowana jako mieszkanka miasta Zhuhai w prowincji Guangdong w Chinach. Z dostępnych informacji wynika, że udała się do Makau, a następnie próbowała wrócić do Chin. To właśnie wtedy władze celne zwróciły na nią uwagę i zaprosiły na bardziej szczegółową kontrolę.

Chinka twierdziła, że jest w 5-6 miesiącu ciąży. Przy dokładniejszej kontroli wyszło na jaw, że miała sztuczny brzuch. Po usunięciu go okazało się, że we wnętrzu skrywało się dużo elektroniki. Celnicy znaleźli w sumie 202 procesory Intela z serii Alder Lake oraz 9 najnowszych telefonów komórkowych marki Apple iPhone. Kobieta próbowała je przemycić i w ten sposób ominąć podatki.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy chińscy celnicy musieli zmierzyć się z podobnym przypadek. Wcześniej w tym roku zatrzymali mężczyznę, który pod ubraniem chował 160 procesorów Intel Alder Lake.

Zobacz: Pułapka kredytowa. Ty szukasz pracy, oni kręcą lody

Zobacz: Zdradzieckie etykiety nękają Polaków. Policja alarmuje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: MyDrivers, Shutterstock

Źródło tekstu: wccftech, MyDrivers