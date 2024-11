LG ma ambitne plany. Pomoże w tym legenda branży

Ojciec sukcesu AMD działa obecnie na rynku sztucznej inteligencji. Rozwiązaniami firmy Jima Kellera zainteresowany jest jeden z koreańskich gigantów.

W świecie nowych technologii jest kilka takich osób, które znać powinien każdy. Jedną z nich jest amerykański inżynier Jim Keller. Związany był on w przeszłości m.in. z Apple, AMD, Intelem i Teslą. To on jest współautorem x86-64, ale ma na swoim koncie też prace przy architekturach AMD K7, K8 i Zen, Apple A4/A5 oraz wielu innych.

Pożegnaj CUDA, nadciągają rozwiązania RISC-V

Aktualnie Keller jest CEO w Tenstorrent, którego celem jest dostarczenie przystępnych cenowo akceleratorów do zadań związanych z AI oraz HPC. A tak się składa, że poinformowano oficjalnie o zacieśnieniu współpracy z koreańską firmą LG. Owocem mają być układy SoC dla nowego rodzaju sztucznej inteligencji.

Koreańczycy chcą promować ideę "Affectionate Intelligence" (Uczuciowa Inteligencja) w urządzeniach typu smart home. Niestety nie zdradzono żądnych szczegółów, oprócz opierania się na architekturze RISC-V, w których doświadczenie ma już Tenstorrent oraz wykorzystania budowy układów na bazie chipletów.

Bliższa współpraca obu firm to sukces Kellera, który otwarcie krytykuje NVIDIĘ. Zwłaszcza, że Zieloni celują w drogie układy dla centrów danych, co stwarza niszę dla innych producentów. Zysk w przypadku sprzętu RTV i AGD z pewnością będzie mniejszy, ale wolumen sprzedaży większy - swoje zrobi więc efekt skali.

Źródło zdjęć: Tenstorrent

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne