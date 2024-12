Koniec z tradycyjnymi ocenami w szkole? Kiedy zastąpi je nowy system?

System oceniania w polskich szkołach to gorący temat do dyskusji. Jak informują media, MEN, planuje podjąć po raz kolejny temat zmiany sposobu oceniania w polskim systemie edukacji. Czy nadchodzi era cyfrowego systemu oceniania?

Całkiem niedawno pisaliśmy o tym, że szykują się spore zmiany w ocenianiu matury 2025. Pojawi się cyfrowe ocenianie arkuszy egzaminacyjnych. Już w maju 2025 roku część egzaminów będzie oceniana na komputerze. System już działa, trwają testy, a egzaminatorzy przechodzą szkolenia. Oczywiście, zdawanie matury w całości na komputerze nadal pozostaje w sferze marzeń, ale do tego dążymy.

Wkrótce ruszą konsultacje z nauczycielami

MEN chce wspólnie z nauczycielami oraz dyrektorami placówek edukacyjnych wypracować wspólne rozwiązanie i zaangażować ich do dyskusji. Na tapecie teraz pojawiłą się m.in. oceny. Czy powinny one być cyfrowe, czy opisowe? Czy w klasach 1-3 faktycznie jest sens dalej stosować tylko te opisowe? Czy wszystkie przedmioty należy traktować równo, jeśli chodzi o system oceniania? Pytań jest wiele, ale to dobrze. Im więcej aspektów zostanie poruszonych, tym większa szansa na wypracowanie najbardziej optymalnego systemu.

Nie chcemy niczego narzucać.

- przekonuje Kacper Lawera, dyrektor ministerialnego departamentu komunikacji.

Dyskusja na temat potencjalnych zmian ma potrwać do wiosny, a nowe przepisy dotyczące oceniania, mogłyby wejść w życie w 2026 roku. MEN planuje konferencje merytoryczne, w tym wojewódzkie oraz ankiety przez System Informacji Oświatowej.

Cyfrowe oceny jeszcze nie takie doskonałe?

Cyfrowy system oceniania budzi jeszcze wiele obaw, w związku z czym, na ogół jest krytykowany przez nauczycieli oraz rodziców. Być może jest to kwestia nacisku na ilość ocen wystawianych przez nauczycieli z danego przedmiotu, w bieżącym semestrze.

