Strzelanina w USA. Poszło o grę

Kłótnia dwóch przyjaciół przy grze Diablo II zakończyła się dla jednego z nich tragicznie. Został śmiertelnie postrzelony.

Tragiczna w skutkach okazała się wspólna gra trzech przyjaciół z Hrabstwa Clark w południowej części stanu Nevada. Dnia 17 grudnia jeden z nich, 37-letni Andrew W. Dickson, został śmiertelnie postrzelony.

Zastrzelił przyjaciela w trakcie gry w Diablo II

W trakcie rozgrywki w Diablo II nieznany sprawca dołączył do sesji przyjaciół i ukradł drogocenne przedmioty, których nie zdążyli jeszcze podnieść. To rozpoczęło między nimi kłótnie. Znający się od 26 lat przyjaciele zaczęli się sprzeczać o nieodpowiednie zabezpieczenie gry, np. za pomocą hasła (wtedy nieznany gracz nie byłby w stanie dołączyć do ich sesji). Co ważne, przebywali na terenie jednej posiadłości, chociaż grali z różnych budynków.

Jeden z mężczyzn, o nazwisko Spellman, zaczął grozić swojemu przyjacielowi, że jeśli ten się nie uspokoi, to go zastrzeli. Po chwili wziął pistolet ze swojego biurka i udało się do głównego domu na posiadłości, w której się znajdowali. Na miejscu najpierw porozmawiał ze swoim ojcem, a następnie zastrzelił przyjaciela, który przyszedł do tego samego pomieszczenia.

37-letni mężczyzna został postrzelony w klatkę piersiową. Pomimo szybkiego przewiezienia do szpitala i operacji jego życia nie udało się uratować. 36-letni Joshua G. Spellman został zatrzymany i znajduje się aktualnie w areszcie, z którego może wyjść w przypadku wpłacenia kaucji w wysokości 750 tys. dolarów. Najprawdopodobniej 29 grudnia zostanie postawiony w stan oskarżenia.

Jestem pewien, że tego typu informacja zostanie po raz kolejny wykorzystana przez przeciwników gier. Należy się jednak zastanowić, czy to rzeczywiście gra jest temu wszystkiemu winna. Mam co do tego spore wątpliwości. Nikt normalny nie trzyma broni na biurku i z pełną premedytacją nie strzela do rzekomego przyjaciela, którego zna od 26 lat. Jasne, poszło o grę, ale prawdopodobnie była ona tylko wymówką dla głębszych problemów.

Źródło zdjęć: PopTika / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Columbian