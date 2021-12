Łódź. Nawet 5 lat odsiadki za pady do PlayStation

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który sprzedawał podrobione kontrolery do gier. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który handlował podrobionymi kontrolerami do gier. Mężczyzna miał w magazynie ponad 2400 sztuk nieoryginalnych padów o wartości blisko 450 tys. zł.

Na trop mężczyzny wpadli policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ustalili oni, że jeden z internetowych sprzedawców może sprzedawać podrobione kontrolery do gier. Dalszą sprawą zajęli się funkcjonariusze z Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie działał mężczyzna.

Policja nie podaje szczegółów dotyczących towaru, ale na opublikowanych zdjęciach wyraźnie widać dominację kontrolerów do PlayStation 4. W najrozmaitszych wersjach kolorystycznych. Jak ustalono, były one oferowane zarówno stacjonarnie na terenie Łodzi, Bielsko-Białej, Bytomia oraz powiatu tomaszowskiego, jak i przez Internet.

34-latek został zatrzymany 15 grudnia tego roku. Usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu w okresie od sierpnia 2020 roku do sierpnia 2021 roku, kontrolerów gamingowych z podrobionymi znakami towarowymi i uczynienia sobie z tego handlu stałego źródła dochodu. W związku z powyższymi zarzutami mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa.

