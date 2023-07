NVIDIA GeForce RTX 4090 z kolejnym rekordem świata

Historyczna chwila w świecie PC jest już na wyciągnięcie ręki. Padł kolejny rekord OC dla GeForce RTX 4090. Jesteśmy dosłownie o włos od granicy 4 GHz.

Zarówno AMD, jak i NVIDIA zaprezentowały pod koniec ubiegłego roku nowe generacje kart graficznych. Mowa o rodzinach Radeon RX 7000 oraz GeForce RTX 4000. I mimo usilnych starań ze strony Czerwonych, to Zieloni są nadal królem na rynku GPU. Zarówno pod względem popularności, jak i wydajności.

GeForce RTX 4090 podkręcono do zawrotnych 3975 MHz

Ekstremalni overclockerzy z wszystkich sił próbują pokonać barierę taktowania 4 GHz dla kart graficznych i wygląda na to, że NVIDIA Ada Lovelace jest do tego zdolna. Padł bowiem nowy rekord dla GeForce RTX 4090.

CENS, niemiecki entuzjasta podkręcania, pochwalił się wczoraj nowym wynikiem. Za sprawą karty graficznej Colorful iGame GeForce RTX 4090 LAB podkręconej do 3975 MHz udało mu się zająć pierwsze miejsce w rankingu HWBot dla obliczeń GPUPI v3.3 (32B). Z czasem 45 s i 708 ms pokonał on wynik 46 s i 77 ms należący do Amerykanina o pseudonimie Splave na karcie ASUS-a, o którym pisaliśmy na Telepolis dwa dni temu.

Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że wykorzystano tutaj chłodzenie ciekłym azotem, PCB karty graficznej zostało zmodyfikowane, a test przeprowadzany był w programie, który służy do obliczeń matematycznych i ma niewiele wspólnego z obciążeniem jakie obserwuje się w grach. Co więcej całość pobierała nawet 1127 W.

Tak czy siak wynik robi wrażenie. W najbliższych tygodniach z pewnością będziemy obserwować kolejne podobne osiągnięcia. Każdy z overclockerów marzy o zdobyciu tytułu tego, który pokonał granicę 4 GHz dla GPU. Warto wspomnieć, że w tym samym rankingu HWBot - aktualnie na 6. pozycji - znajduje się nasz rodak, czyli Michał "Xtreme Addict" Vobożil, za którego cała redakcja trzyma kciuki.

Źródło zdjęć: HWBot, CENS

Źródło tekstu: oprac. własne