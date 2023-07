ASRock przedstawia kartę graficzną z AV1 dla miniaturowych PC

Jesteś miłośnikiem małych zestawów komputerowych? Świetnie się składa! ASRock pokazał niskoprofilową kartę graficzną bez dodatkowego zasilania.

Od ubiegłego roku na rynku kart graficznych mamy trzech dużych producentów. Do grona składającego się z firm takich jak AMD i NVIDIA dołączył Intel. Wszystko za sprawą układów Arc Alchemist, które celują w niski i średni segment cenowo-wydajnościowy w laptopach i komputerach stacjonarnych.

ASRock Arc A380 Low Profile to karta do komputerów SFF

Chociaż początki Niebieskich na rynku GPU były wyboiste - niska dostępność w sklepach i słabe sterowniki, to aktualnie wygląda to zupełnie inaczej. Oprogramowanie zostało poprawione, a Intel zdobywa kolejnych partnerów. Jeden z nich, tajwańska firma ASRock, cichaczem wypuściła nowy, ciekawy model.

ASRock Arc A380 Low Profile to jak sama nazwa wskazuje niskoprofilowa karta graficzna o wymiarach 169 x 69 x 39 milimetrów i masie 263 gramów. Mamy tutaj do czynienia z dwuslotowym układem chłodzenia opartym na prostym aluminiowym radiatorze i dwóch wentylatorach oferujących tryb pracy półpasywnej.

Opisywana karta graficzna nie posiada fabrycznego OC. Oznacza to więc taktowanie bazowe GPU wynoszące 2000 MHz oraz 6 GB pamięci VRAM typu GDDR6 15,5 Gbps. W połączeniu z 96-bitową szyną danych daje nam to przepustowość do 186 GB/s. Zastosowany interfejs to PCI Express 4.0 x8.

Najmocniejsze strony opisywanego układu - prócz rozmiaru - to brak dodatkowego złącza zasilającego oraz wysoka wydajność w (de)kodowaniu materiałów wideo z obsługą nowoczesnego kodeka AV1. ASRock sam reklamuje swój produkt nie jako kartę dla graczy, a rozwiązanie wspomagające lub do HTPC.

Data premiery i sugerowane ceny ASRock Arc A380 Low Profile pozostają tajemnicą. Jednak biorąc pod uwagę, że ASRock Arc A380 Challenger ITX 6GB OC kosztuje około 669 złotych to tutaj powinno być podobnie.

