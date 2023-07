Enermax Revolution D.F. X to nowe zasilacze ATX 3.0 o mocy do 1600 W

Enermax chwali się nowymi zasilaczami. Stworzono je z myślą o nowych, wydajnych kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz fanach ARGB LED.

Najnowsze procesory i karty graficzne od AMD, Intela oraz NVIDII oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Niestety okupione jest to wysokim poborem mocy. Tym samym przy modernizacji aktualnego lub kupowaniu nowego zestawu komputerowego trzeba postawić na markowy i mocny zasilacz.

Enermax Revolution D.F. X oferują podświetlenie ARGB LED

A tak się składa, że w minionych dniach firma Enermax pochwaliła się nową serią. Tajwańczycy przygotowali jednostki zgodne ze standardem ATX 3.0 oraz wyposażone w złącza 12VHPWR dla najnowszych kart graficznych. Ciekawostką jest panel boczny z konfigurowalnym podświetleniem ARGB LED.

Enermax Revolution D.F. X to seria modularnych zasilaczy, w skład której wchodzą trzy jednostki o mocy 850, 1050 i 1200 W. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją opartą na pojedynczej, mocnej linii +12 V - kolejno do 70,5; 87,5 i 100 A, topologii LLC + SR + DC / DC oraz wyłącznie japońskich kondensatorach Rubycon. Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Warto zwrócić uwagę na 120-milimetrowy wentylator, który oferuje tryb pracy półpasywnej. To znaczy do pewnego stopnia obciążenia zasilacza chłodzony jest on pasywnie, oferując wzorową kulturę pracy. Jakby tego było mało Enermax chwali się technologią, która pozwala na samoistne czyszczenie łopatek z kurzu.

Przewody to rozwiązanie taśmowe. Dzięki zgodności ze standardem PCIe 5.0 użytkownik ma do dyspozycji wtyczki 12VHPWR, a więc karty z serii GeForce RTX 4000 można podłączyć bez stosowania adapterów.

Opisywane zasilacze Enermax Revolution D.F. X mają trafić do sklepów w najbliższych tygodniach. A jeszcze w tym roku pojawią się mocniejsze warianty o mocy 1350 i 1600 W. Sugerowane ceny pozostają tajemnicą. Patrząc jednak na specyfikację nie będą to najtańsze jednostki w ofercie producenta.

Źródło zdjęć: Enermax

Źródło tekstu: oprac. własne