GIGABYTE szykuje wypasione płyty główne dla AMD i Intela

Planujesz złożyć nowy zestaw komputerowy? Warto poczekać. Przynajmniej jeden producent planuje wypuszczenie bardziej rozbudowanych płyt głównych.

Chociaż na początku tego roku debiutowały tańsze procesory z rodziny Intel Raptor Lake-S, to lada moment do sklepów ma trafić nowa generacja. Mowa o serii Intel Raptor Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje będzie to odświeżenie oferty z m. in. wyższymi taktowaniami i obsługą szybszych modułów RAM DDR5.

GIGABYTE szykuje kilkanaście nowych płyt głównych

Wielu producentów płyt głównych wydało już aktualizację BIOS-u. Tym samym potwierdzono, że procesory Intel Core 14. generacji nadal będą korzystały z gniazda LGA 1700 znajdującego się w aktualnych platformach. Wygląda jednak na to, że mimo wszystko zobaczymy nowe płyty główne.

Wpis w bazie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EEC) zdradza, że GIGABYTE szykuje płyty główne z socketem Intel LGA 1700, które będą należeć do serii "X". Obejmie ona zarówno flagowe modele z chipsetem Intel Z790, jak i średni segment z układami Intel B760. Zobaczymy przynajmniej 9 nowych płyt:

GIGABYTE Z790 AORUS XTREME X

GIGABYTE Z790 AORUS MASTER X

GIGABYTE Z790 AORUS TACHYON X

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X WIFI7

GIGABYTE Z790 AORUS ELITE X AX

GIGABYTE Z790 AORUS PRO X

GIGABYTE B760M AORUS ELITE X AX

GIGABYTE B760M YT PIONEER WIFI

Dokładne szczegóły pozostają tajemnicą. Należy zakładać odświeżony design, bogatsze podświetlenie RGB LED, 5-gigabitowy kontroler sieciowy oraz w przypadku modeli z łącznością bezprzewodową - karty w standardzie Wi-Fi 7. Zupełną nowością będzie model "YT PIONEER", który po nazwie zdaje się być skierowany do twórców treści lub ewentualnie limitowaną edycją na konkretny rynek jak Chiny.

Tajwańczycy szykują podobne odświeżenie również w przypadku oferty pod procesory AMD Ryzen 7000. I tutaj też mowa o wysokim - AMD X670 i średnim - AMD B650 segmencie. W tym przypadku nowym modelem będzie "ARCTIC", który zapewne doczeka się białej kolorystyki:

GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX V2

GIGABYTE X670 GAMING X AX V2

GIGABYTE X670E AORUS ELITE AX

GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX V2

GIGABYTE B650M AORUS ELITE AX ARCTIC

GIGABYTE B650M A ELITE AX ARC

GIGABYTE B650M GAMING WIFI

