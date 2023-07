Obudowa Antec AX61 Elite wkracza na europejski rynek

Antec rozszerza ofertę obudów. Tym razem mowa o mniejszej i tańszej konstrukcji, która kusi wysoką przewiewnością i czterema fabrycznymi wentylatorami.

Antec to producent, którego z uśmiechem na ustach wspominają starsi czytelnicy Telepolis. Firma ta kiedyś oferowała pieruńsko solidne obudowy komputerowe. Z czasem Tajwańczycy zaczęli jednak odstawać od konkurencji, ale wydaje się, że powoli znowu wracają do gry za sprawą nowych konstrukcji.

Antec AX61 Elite wyceniono na około 349 złotych

Tym razem mowa o obudowie komputerowe Antec AX61 Elite, która co prawda była od kilku miesięcy dostępna w sprzedaży w Ameryce, ale dopiero teraz trafia na rynek europejski. Kusi ona przystępną ceną, panelem bocznym w formie okna z hartowanego szkła oraz licznymi fabrycznymi wentylatorami z ARGB LED.

Antec AX61 Elite to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 449 x 200 x 405 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów i wadze około 4,9 kilograma. W jej wnętrzu zmieścimy płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 320 milimetrów oraz wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 160 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" oraz dwa 2,5".

Pod względem wentylacji wejdzie tutaj do ośmiu wentylatorów. Trzy 120-milimetrowe na froncie, dwa 140-/120-milimetrowe na górze, dwa 120-milimetrowe na piwnicy i jeden z tyłu obudowy. Fabrycznie dostajemy cztery jednostki z podświetleniem ARGB LED. Fani AiO zmieszczą tutaj chłodnice 360-milimetrowe.

Panel I/O znajduje się na górze, bliżej frontu. Oferuje on dwa USB 2.0, jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, złącza audio oraz przycisk Power i Reset. Trzeba przyznać, że nie jest to najnowocześniejszy zestaw.

Antec AX61 Elite trafił już do pierwszych sklepów w Europie. Sugerowana cena wynosi 79 euro, czyli około 349 złotych. To całkiem tanio biorąc pod uwagę cztery wentylatory ARGB LED w zestawie. Jednak w Polsce może być to zbyt mało by wygrać z markami takimi jak ENDORFY, Modecom czy Genesis.

Źródło zdjęć: Antec

Źródło tekstu: oprac. własne