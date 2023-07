AMD się wygadało. Nadciąga karta Radeon RX 7600 XT

AMD może szykować kolejną kartę graficzną z nisko-średniego segmentu cenowo-wydajnościowego. Mowa o Radeonie RX 7600 XT ze znacznie większą pamięcią VRAM.

Pod koniec maja na rynku debiutowała najnowsza karta graficzna AMD, czyli model Radeon RX 7600. Jest to trzeci, a zarazem najtańszy układ z aktualnej generacji. Dla porównania NVIDIA w ramach rodziny GeForce RTX 4000 wypuściła w tym czasie aż sześć modeli, a siódmy jest już w drodze.

AMD Radeon RX 7600 XT może zaoferować 16 GB pamięci

Wygląda jednak na to, że Czerwoni mogą lada moment zaprezentować kolejną kartę graficzną. Będzie to AMD Radeon RX 7600 XT. Skąd taki pomysł? Sugeruje to oficjalna strona producenta w języku niemieckim.

Jest to o tyle zaskakujące, że po pierwsze taki układ nie pojawił się do tej pory w żadnych plotkach i przeciekach. Po drugie dostępny już AMD Radeon RX 7600 korzysta z pełnego rdzenia AMD Navi 33. Tym samym nowa karta nie byłaby w stanie zaoferować większej liczby jednostek obliczeniowych.

Należy więc zakładać, że Radon RX 7600 XT będzie po prostu dysponował większą pamięcią - 16, zamiast 8 GB. Może się również doczekać nieco wyższych taktowań GPU i/lub VRAM. Byłoby to całkiem logiczne biorąc pod uwagę, że NVIDIA planuje wypuścić GeForce RTX 4060 Ti w wersji 16 GB jeszcze w tym miesiącu.

Oczywiście w grę wchodzą też mniej korzystne opcje. Może być to (dość nietypowy) błąd w tłumaczeniu z angielskiego na niemiecki lub po prostu karta graficzna przygotowana na rynek OEM, a więc dostępna tylko dla producentów gotowych zestawów komputerowych. Wszystkiego dowiemy się już niedługo.

