GeForce RTX 4090 bije rekord. Dosłownie o włos, ale jednak

Niedawno pisałem o rekordzie w podkręcaniu karty graficznej GeForce RTX 4090. Wtedy overclocker o pseudonimie CENS uzyskał stabilne taktowanie na poziomie 3930 MHz. Niestety, w tym momencie to już drugi najlepszy wynik w historii.

Najnowszy rekord to 3945 MHz, więc poprzednik wynik został poprawiony o zaledwie 15 MHz. Różnica minimalna, ale w walce o miano pierwszego na świecie jednak istotna. Taki wynik udało się osiągnąć z wykorzystaniem nowej, high-endowej karty graficznej ASUS ROG Matrxi RTX 4090 OC, która ma wbudowane chłodzenie cieczą.

Yaaay!!🎉

The ROG Matrix GeForce RTX 4090 sets a new World Record 🌎🏆, hitting 3.94GHz (or 3945MHz) with sub-zero liquid nitrogen overclocking‼️



Check it out:👉 ROG Matrix RTX 4090 OC record: https://t.co/qUtkjBNAMW

👉 Article: https://t.co/PAl5yKbMSt pic.twitter.com/IbP5jgrcuW