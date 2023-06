RTX 4090 podkręcony do granic możliwości. Rekord został pobity

GeForce RTX 4090 to bez wątpienia najmocniejsza na ten moment karta graficzna na rynku. Nie znaczy to, że nie można z niej wyciągnąć jeszcze więcej.

Najbardziej hardcore'owi użytkownicy komputerów uwielbiają wyciskać ostatnie soki ze swoich podzespołów. To wiąże się też z pewnego rodzaju wyścigiem wśród ekspertów ds. overclockingu. Jeden z nich właśnie pobił rekord taktowania karty graficznej GeForce RTX 4090.

Rekordowy GeForce RTX 4090

GeForce RTX 4090 to w tej chwili najmocniejsza karta graficzna na rynku, przynajmniej wśród tych skierowanych do graczy. W modelach referencyjnych taktowanie Boost wynosi 2520 MHz. Tymczasem CENS podniósł je do niewiarygodnego wręcz poziomu. Niewiele brakowało, aby pobił magiczną barierę 4000 MHz!

Kartę udało się podkręcić do 3930 MHz. Tym samym zabrakło zaledwie 70 MHz do bariery 4000 MHz. Zestaw, którego użył do OC, składał się z płyty głównej Z790, procesora Intel Core i9-13900K oraz 32 GB pamięci DDR5-4300. Oczywiście nie obyło się bez chłodzenia za pomocą ciekłego azotu, bez którego taki wynik nie byłyby w ogóle możliwy.

Warto też wspomnieć, że CENS wykorzystał kartę graficzną w wersji Colorful Geforce RTX 4090 iGame LAB. To limitowana edycja, która powstała w liczbie zaledwie 300 sztuk. Stworzona została właśnie w celu ekstremalnego overclockingu i jak widać sprawdza się w tej roli doskonale.

