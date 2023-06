12VHPWR znowu się topi, ale tym razem w zasilaczu

Temat topiących się wtyczek 12VHPWR w kartach graficznych ucichł. Teraz jednak wraca, ale nie z powodu GPU, a za sprawą zasilacza.

Krótko po premierze kart graficznych GeForce RTX 4090 wielu użytkowników donosiło o problemach z nową wtyczką zasilania 12VHPWR. Ta się po prostu paliła i uszkadzała kosztowny sprzęt. Początkowo problem wydawał się duży, ale szybko okazało się, że odsetek zniszczonych w ten sposób kart jest bardzo niewielki, a awarie wynikają głównie z winy samych użytkowników.

Teraz temat spalonego złącza 12VHPWR wraca, ale nie z powodu karty graficznej, a za sprawą zasilacza. Konkretnie chodzi o model be quiet! Dark Powet 13 1000 W, który był w komputerze pewnego użytkownika Reddita.

Spalone złącze 12VHPWR

Zdjęciami spalonego portu 12VHPWR we wspomnianym zasilaczu be quiet! pochwalił się użytkownik Reddita o pseudonimie Shiftyeyes67k. Na fotografiach widać, że doszło do konkretnego spalenia, przy którym elementy plastikowe uległy stopieniu. Uszkodzona jest zarówno wtyczka, jak i port w samym zasilaczu. Firma be quiet! wydała już oświadczenie w tej sprawie:

To wyjątkowy przypadek. Skontaktowaliśmy się już z klientem, aby dowiedzieć się więcej. Nasza marka znana jest z najwyższych standardów jakości, dlatego traktujemy to poważnie i wszczęliśmy dochodzenie.

- przekazał przedstawiciel be quiet!

Na ten moment trudno wyrokować, co było przyczyną awarii. Być może zawinił sam użytkowników, który nie docisnął złącza, a może w tym konkretnym egzemplarzu trafiła się jakaś wada fabryczna. Na razie jest to jednorazowy przypadek, więc nie powinniśmy wyciągać z niego zbyt daleko idących wniosków.

