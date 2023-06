Standard PCI Express 7.0 już niedługo. Znamy szczegóły

W komputerach liczy się dla Ciebie największa wydajność? Często obcujesz nie tylko z PC, ale i z serwerami? W takim razi PCI-SIG ma dla Ciebie dobre wieści.

Pod koniec 2021 roku pod domowe strzechy wkroczył interfejs PCI Express 5.0. Wszystko za sprawą Intela, procesorów z rodziny Alder Lake-S oraz dedykowanych im płyt głównych. Na odpowiedź AMD przyszło nam czekać niemal rok. Tak czy siak PCIe 5.0 to nadal nisza i mało kto korzysta z tego standardu w domowym PC.

Standard PCI Express 7.0 ma być gotowy już w 2025 roku

Świat nowych technologii to jednak nie tylko komputery osobiste, ale również serwery. To właśnie dlatego PCI Special Interest Group organizuje co roku konferencję dla deweloperów w Santa Clara (USA). Są to sesje spotkań technicznych dla twórców sprzętu, które mają na celu pracę nad specyfikacją nowych standardów.

PCI-SIG ma już specyfikację w wersji 0.3 dla interfejsu PCI Express 7.0. Mowa o wydajności do 16 GB/s dla pojedynczej linii, a więc do 256 GB/s w przypadku pełnego złącza x16. Dla porównania w najpopularniejszym aktualnie PCI Express 4.0 mowa o zaledwie ~32 GB/s, zaś w PCIe 5.0 to ~64 GB/s.

PCIe 7.0, podobnie jak i PCIe 6.0, ma korzystać z technologii PAM4 i opierać się na w trybu kodowania flit 1b/1b. To spora zmiana względem aktualnie wykorzystywanego NRZ i 128b/130b w PCIe 4.0 i 5.0. PCI-SIG chce się teraz skupić na dalszej poprawie wydajności i zapewnieniu kompatybilności wstecznej.

Co prawda specyfikacja PCIe 7.0 jest daleka od finalizacji, ale zakłada się, że nowy standard zadebiutuje w 2025 roku. Nie oznacza to jednak, że trafi on wtedy pod domowe strzechy. Wręcz przeciwnie - na wspierające go płyty główne i karty rozszerzeń poczekamy znacznie dłużej, zapewne dodatkowe kilka lat.

Źródło zdjęć: PCI-SIG, Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne