Tego się nikt nie spodziewał. Arctic pokazał wyjątkowe wentylatory

Doskwierają Ci wysokie, letnie temperatury? Szukasz ochłody, która będzie skuteczna, cicha i przenośna? W takim razie lider na rynku chłodzenia PC ma coś dla Ciebie.

Firmy znane z rynku sprzętu komputerowego często działają również na innych polach. Najczęściej mowa o rozwiązaniach serwerowych, rynku smartfonów czy druku 3D. W końcu wszystkie z nich mają wiele wspólnego z domowymi PC oraz wymagają porządnego chłodzenia.

Arctic ma ponad 20 lat doświadczenia w świecie PC

Czasami jednak projektanci potrzebują chwili rozluźnienia. Świetnym tego przykładem była schładzarka do napojów na tegorocznym stanowisku Noctua podczas targów Computex 2023. Dzisiaj jednak pochylimy się nad najnowszymi wentylatorami firmy Arctic. Nie są one jednak montowane w obudowie komputerowej.

Arctic Summair i Summair Plus to składane wentylatory biurkowe o wymiarach 159 x 124 x 132 milimetrów i wadze 380/320 gramów. Użytkownik ma do dyspozycji zakres regulacji od 0 do 90°, podstawa posiada gumowe podkładki antypoślizgowe, a grill jest w prosty sposób zdejmowany w celu ułatwienia czyszczenia urządzenia.

Mamy tutaj do czynienia z cichym wentylatorem 112-milimetrowym wyposażonym w pięć wyprofilowanych, połączonych ze sobą łopatek. Mocno przypomina to komputerową serię Arctic P12. Mowa o prędkości od 600 do 2800 RPM w modelu Arctic Summair i od 600 do 3300 RPM w Arctic Summair Plus.

Podstawowa wersja opisywanego wentylatora podłączana jest do zasilania za sprawą przewodu USB typu A o długości 120 centymetrów. Wariant Plus posiada wbudowany akumulator 2800 mAh ładowany przez złącze USB typu C. Pozwala on na od 2,3 do 25 godzin pracy (14 godzin pracy przy 1500 RPM).

Arctic Summair i Summair Plus trafiły już do sprzedaży z ceną 22 i 29 euro, czyli około 99 i 129 złotych. Producent udziela długiej, 6-letniej gwarancji. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała.

Źródło zdjęć: Arctic

Źródło tekstu: oprac. własne