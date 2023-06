TeamGroup prezentuje wytrzymałe i wydajne karty pamięci microSDXC

Robisz dużo zdjęć lub filmów? Kończy Ci się miejsce w smartfonie, aparacie lub kamerze? Nie ma sprawy! Znany producent pokazał nowe, wydajne karty pamięci.

Smartfony oraz kamery sportowe oferują filmy i zdjęcia w coraz lepszej jakości. Wyższa rozdzielczość oznacza jednak również większą wagę plików. Tym samym potrzeba na nie coraz więcej miejsca. Tutaj z pomocą przychodzą karty pamięci, które można w prosty i szybki sposób wymienić na inną.

Karty pamięci TeamGroup PRO+ to wydajność do 160 MB/s

Tajwański producent znany głównie z wydajnych nośników SSD oraz pamięci RAM rozszerzył właśnie swoje portfolio o nowe karty pamięci. TeamGroup zapowiedział serię PRO+ stworzoną z myślą o rozdzielczości 4K.

TeamGroup PRO+ to karty pamięci w formacie microSDXC. Mamy tutaj do czynienia z klasą szybkości UHS-I U3 A2 V30. Tym samym po sparowaniu z odpowiednim telefonem, kamerą lub czytnikiem otrzymujemy wysoką wydajność nawet do 160 MB/s dla odczytu i do 110 MB/s dla zapisu.

Opisywane karty przeszły rygorystyczne testy pod kątem wodoodporności, pyłoszczelności, odporności na wstrząsy, odporności na promieniowanie rentgenowskie i ekstremalne temperatury. Ma to potwierdzać długa, dożywotnia gwarancja producenta.

Konsumenci będą mieli do wyboru cztery różne pojemności - 128, 256 i 512 GB oraz 1 TB. Najmniejszy wariant będzie nieco wolniejszy (do 160/90 MB/s). TeamGroup nie zdradził sugerowanych cen w Polsce, ani nawet w Europie. Producent mówi jednak, że ma być "konkurencyjnie" i "przystępnie cenowo".

