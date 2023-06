Philips pokazał 40-calowy monitor z wbudowaną kamerą i KVM

Szukasz dużego monitora o wysokiej rozdzielczości? Pracujesz z kilkoma komputerami? Często bierzesz udział w wideospotkaniach? Philips ma coś dla Ciebie!

Osoby pracujące na co dzień dużo z komputerem świetnie zdają sobie sprawę jak pomocny jest duży obszar roboczy. Pozwala to na bardziej komfortową i efektywną pracę. Część konsumentów woli pracować na kilku różnych monitorach, inni zaś decydują się na jeden, ale znacznie większy.

Philips wycenił swój monitor na ponad 8000 złotych

A tak się składa, że Philips wypuścił swój nowy monitor z oznaczeniem 40B1U6903CH. Jest to 39,7-calowa jednostka z lekko zakrzywioną (2500R), 8-bitową matrycą typu IPS o stosunku 21:9. Mowa o wysokiej rozdzielczości 5120 x 2160 pikseli i częstotliwości odświeżania do 75 Hz.

Typowa jasność to 300 cd/m2, kontrast sięga 1000:1, a czas reakcji wynosi 4 milisekundy. Deklarowane pokrycie palety barw sRGB to 134%, NTSC to 103%, a DCI-P3 to 98%. Mowa więc o niezłych wartościach.

Philips kusi dodatkami w postaci wbudowanej kamery internetowej 5 Mpix z funkcją Windows Hello, uchwytu na słuchawki czy przełącznika KVM co przydatne jest przy pracy z kilkoma komputerami.

Panel I/O obejmuje dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4, złącze Thunderbolt 4 i RJ-45. Pozwala to na obustronny transfer danych z prędkością do 40 Gb/s i ładowanie podłączonego urządzenia z mocą do 90 W.

Philips 40B1U6903CH trafił już do pierwszych sklepów, sugerowana cena nie jest jednak niska. Mowa o około 8302 złotych. Tym samym jest to raczej propozycja do firm, aniżeli typowego komputera domowego.

Zobacz: TeamGroup prezentuje wytrzymałe i wydajne karty pamięci microSDXC

Zobacz: AMD ma asa w rękawie. Chodzi o sztuczną inteligencję

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne