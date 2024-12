Intel szuka nowego CEO. Kto zastąpi Pata Gelsingera?

Amerykański gigant na rynku procesorów komputerowych i produkcji półprzewodników stoi przed kluczowym wyborem. Za sterami firmy może stanąć były członek zarządu i przeciwnik dotychczasowego CEO.

Intel rozpoczął poszukiwania nowego dyrektora generalnego po rezygnacji Pata Gelsingera, który opuścił stanowisko w poniedziałek. Decyzja ta została podjęta po tym, jak zarząd wyraził niezadowolenie z postępów w procesie odbudowy pozycji firmy, co stanowiło główny cel kadencji Gelsingera. Według doniesień agencji Reuters, byłemu CEO zostało postawione ultimatum: odejść dobrowolnie lub zostać zwolnionym.

Czyżby Pat Gelsinger został zwykłym kozłem ofiarnym?

Amerykański gigant powołał specjalną komisję rekrutacyjną, która ma zająć się wyborem nowego CEO. Proces jest na wczesnym etapie, jednak firma planuje ogłosić decyzję w ciągu kilku tygodni. Wśród potencjalnych kandydatów pojawia się nazwisko Lip-Bu Tan, weterana branży technologicznej i byłego członka zarządu Intela.

Lip-Bu Tan jest ceniony w branży za swoją wizję i zdolności transformacyjne. Pod jego przewodnictwem Cadence Design Systems stało się jednym z liderów rynku, co przyniosło mu uznanie, w tym nagrodę Lifetime of Innovation Award. Sceptycy zwracają jednak uwagę na brak doświadczenia w zarządzaniu firmą o rozmiarze i złożoności takiej jak Intel, która nie tylko projektuje własne CPU i GPU, ale również produkuje półprzewodniki.

Warto przypomnieć, że Tan był już członkiem zarządu Intela przez niemal dwa lata, od września 2022 do sierpnia 2023. Jego relacje z Gelsingerem były podobno napięte, co w końcu doprowadziło do odejścia. Różnice dotyczyły kwestii zatrudnienia, strategii dotyczącej produkcji kontraktowej oraz kultury organizacyjnej firmy.

Nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na decyzję ws. nowego CEO. Rodzi się tylko pytanie czy "pozbycie" się Pata Gelsingera nie było zbyt pochopne? Pełnił on swoje stanowisko dość krótko - zaledwie 3,5 roku, a większość wydanych w tym czasie produktów została opracowana przed jego kadencją. Wygląda więc to bardziej jakby Amerykański gigant po prostu znalazł sobie kozła ofiarnego.

