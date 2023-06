Polska zadziałała na Niemcy jak zapalnik. Od razu pękli

Intel wybuduje pod Wrocławiem zakład integracji i testowania półprzewodników. Inwestycja warta jest 4,6 mld dolarów i przyczyni się do stworzenia ponad 2000 nowych miejsc pracy. Jednak zagraniczne media donoszą, że przy okazji niebieski producent zagrał w podwójną grę i inwestycja nad Wisłą była argumentem w dyskusji z Niemcami.

Inwestycja w Polsce miała być argumentem Intela w dyskusji z Niemcami. Firma chce u naszych zachodnich sąsiadów zbudować ogromną fabrykę o wartości aż 32 mld dolarów. Ta ma powstać w Magdeburgu, który znajduje się niecałe 500 km od Wrocławia. Tym samym byłaby to inwestycja o 7-krotnie wyższej wartości niż ta polska.

Intel i Niemcy od około 6 miesięcy negocjowali w sprawie budowy fabryki. Udało im się dogadać dopiero 3 dni po tym, jak Intel ogłosił budowę zakładu pod Wrocławiem. Jeśli rzeczywiście miał to być argument producenta półprzewodników w dyskusji z naszymi zachodnimi sąsiadami, to okazał się niezwykle skuteczny. Taktyka Intela zadziałała i fabryka w Magdeburgu najprawdopodobniej powstanie i będzie ściśle współpracować z polskim zakładem.

