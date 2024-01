Dyrektor generalny Intela twierdzi, że Chiny mają poważne zaległości na rynku nowych technologii. Swoje zdanie popiera konkretnymi przykładami.

Podczas wydarzenia World Economic Forum 2024 w Szwajcarii głos zabrał Pat Gelsinger, CEO w Intelu. Jak donosi CBNC, dyrektor generalny lidera na rynku procesorów stwierdził, że Chiny są 10 lat do tyłu w produkcji półprzewodników. I chociaż Państwo Środka robi co może by nadrobić zaległości, to nie będzie to łatwe.

Chiny do tej pory opierały się na zagranicznych technologiach

Powody takiej sytuacji są oczywiste - sankcje nałożone na Chiny przez USA, Japonię oraz Holandię. Podczas gdy Samsung, Intel czy TSMC pracują już nad litografiami 2 i 1,5 nm, to Chiny nadal operują na 7 i 10 nm.

Aktualnie chińskie SMIC posiada proces produkcji w 7 nanometrach, ale nadaje się on głównie do mniejszych układów jak SoC w smartfonach. Jeszcze gorzej sprawa wygląda w przypadku HLMC, które testową produkcję litografii 14 nanometrów FinFET rozpoczęło dopiero w 2020 roku, aż 10 lat po tajwańskim TSMC.

Co więcej dotychczasowe osiągnięcia oparte są na niemieckich soczewkach Zeiss, holenderskich maszynach ASML czy półproduktach z Japonii, które w większości są już dla Chin niedostępne. Państwo Środka pracuje nad rodzimymi rozwiązaniami, ale to długi i kosztowny proces. Konkurencja nie będzie stała w miejscu.

Czy to oznacza, że Chiny nie mają szans na rynku półprzewodników? Nic bardziej mylnego, bowiem ich rynek wewnętrzny jest ogromny. A centralnie sterowane państwo może wymusić używanie gorszych, ale własnych układów. Oczywiście o ile wcześniej nie pojawią się problemy związane z panująca tam deflacją...

