Mnóstwo ludzi robi ten błąd. Uważaj, konsekwencje są bolesne

Mieszkaniec Kalifornii, który włamał się na kilkaset kont Apple iCloud i wykradł z nich między innymi nagie fotki właścicieli, został skazany. Ale to też cenna lekcja dla wszystkich internautów.

Hao Kuo Chi to 41-letni mieszkanie La Puente w stanie Kalifornia. Mężczyzna reklamował się jako "icloudripper4you", czyli ktoś, kto może włamać się na dowolne konto iCloud i wykraść z niego dane. W sumie jego łupem padło kilkaset osób. Teraz świat będzie oglądał z perspektywy więziennych krat.

Skazany za kradzież nagich fotek

W jaki sposób Chi włamywał się na konta iCloud? Jego metoda była niezwykle prosta, ale zarazem skuteczna. Przygotował on spreparowany adres e-mail, za pomocą którego podszywał się pod pracownika Apple i nakłaniał swoje ofiary do podania mu loginu oraz hasła. Tylko tyle i aż tyle.

Gdy Chi dostawał się już na konto iCloud, to kradł z niego nagie fotki i zdjęcia, a następnie przekazywał je innym osobom, które publikowały je online. Niektóre materiały trafiały na nieistniejącą już stronę pornograficzną, która służyła do mszczenia między innymi się na były partnerach.

Departament Bezpieczeństwa ujawnił, że na komputerze 41-latka znaleziono dane logowania do około 4700 kont. Mężczyzna przechowywał około 3,5 TB danych od około 500 osób, z czego 1 TB to były nagie zdjęcia i filmy. Hao Kuo Chi przyznał się do zarzucanych mu czynów i najbliższe 8 lat spędzi w więzieniu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że żaden pracownik obsługi klienta nigdy nie powinien Was pytać o hasło do konta. Redakcja nie sądzi również, aby rozsądne było trzymanie w chmurze intymnych zdjęć, czy to własnych czy partnera/partnerki. Jak doskonale widać, mogą one wpaść w ręce osób trzecich. Jeśli już musisz tego typu materiały archiwizować, rób to na zaszyfrowanym dysku zewnętrznym lub serwerze domowym, odciętym od sieci globalnej.

