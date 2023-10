Paczkomaty się tam nie przyjęły? Maszyna została zdewastowana

Chociaż w Polsce Paczkomaty są ogromnym sukcesem, to nie wszędzie tak jest. We Francji jedna z maszyn została wręcz zdewastowana.

Paczkomaty są w Polsce ogromnym sukcesem. Wśród Polaków jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na dostarczanie paczek, który wygrywa nawet z usługami kurierskimi. Od wielu miesięcy InPost próbuje swoich sił także w innych krajach i tam nie zawsze jest tak różowo.

Jeden z użytkowników platformy X opublikował wideo, na którym możemy zobaczyć zdewastowany Paczkomat firmy InPost, który we Francji znany jest pod marką Mondial Relay. Urządzenie jest kompletnie zniszczone, poszczególne półki otwarte lub wręcz wyrwane. Najprawdopodobniej ktoś ukradł ich zawartość.

Jakie czynniki zadecydowały o tym, że w Polsce paczkomaty stoją co 10m i nikt ich nie okrada i nie niszczy a we Francji... No jest jak jest? pic.twitter.com/byJKEoAvn1