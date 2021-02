Ford będzie instalował Androida w swoich samochodach

Firma Ford zapowiedziała, że od 2023 roku wszystkie samochody producenta mają posiadać na pokładzie system Android Automotive.

Plany instalacji systemu Android Automotive w samochodach Forda to element bliższej współpracy, którą producent nawiązał z firmą Google. W jej ramach gigant z Mountain View stanie się także dla Forda głównym dostawcą usług chmurowych, a dodatkowo firmy mają powołać wspólny zespół, Team Upshift, który ma pomóc w opracowywaniu nowych technologii dla branży motoryzacyjnej w oparciu o zgromadzone dane.

Warto przypomnieć, że Android Automotive to nowy system operacyjny, który od niedawna znaleźć można w najnowszych smartfonach Volvo, a już niedługo trafi na pokład pojazdów m.in. Renault, Nissana i Mitsubishi. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Android Auto, jest to pełnoprawny system infotainment zintegrowany z usługami Google. W samochodach Forda - i to wszystkich segmentów, jeśli wierzyć oficjalnemu komunikatowi - zobaczymy go już w 2023 roku.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ford

Źródło tekstu: Ford