Meta blokuje konta. Ten przypadek jest wyjątkowo głośny

Zuckerberg zablokował kilka kont studenta z Florydy, który od lat śledzi prywatne samoloty miliarderów i celebrytów.

Student znany z tego, że śledzi

Mowa tu o znanym w świecie social mediów, studencie z Florydy - Jacku Sweeney'u. Od lat śledzi on, za pomocą botów, prywatne odrzutowce celebrytów takich, jak Taylor Swift, Elon Musk czy Kim Kardashian. Stworzone przez niego boty, wykorzystują informacje dostępne publicznie, ale najwyraźniej niektórzy mają wątpliwość, co do bezpieczeństwa tego typu działań. Miliarderom wcale nie jest w smak, że są śledzeni. Martwią się o swoje bezpieczeństwo.

Ostatnio, mieliśmy do czynienia do serii blokady kont na popularnych platformach społecznościowych firmy Meta. Mowa tu o Instagramie i Threads. Jack Sweeney twierdzi, że jego konta zostały zablokowane. Blokada objęła boty, które zajmowały się przekazywaniem informacji na temat Elona Muska, Kim Kardashian, Billa Gates'a, a nawet samego Marka Zuckerberga.

Meta przyznaje, że tego typu działania są spowodowane troską o bezpieczeństwo śledzonych osób. Poza tym,wszystkie konta, które zostały zablokowane naruszały politykę prywatności.

Co do studenta z Florydy, to nie jest to dla niego żadna nowość. Jack Sweeney, przeniósł się na serwisy Meta, po tym jak został zablokowany na Twitterze, w momencie przejęcia go przez Elona Muska.

