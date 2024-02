Taylor Swift niesiona na widłach. Wierzą, że wyłączyła sieć GSM

Być może wiesz, że w czwartek 22 lutego 2024 sieć AT&T w USA zaliczyła potężną awarię i nie podała jej przyczyny. Skoro nie wiadomo, czy był to cyberatak, błąd ludzki czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności, pewna część obywateli zrzuciła winę za brak zasięgu na taki cel, jaki aktualnie był na tapecie.

Czwartkowa awaria sieci AT&T zaskoczyła i zdenerwowała miliony osób. Smartfony Apple utknęły w trybie SOS na kilka godzin. To wywołało nie tylko oburzenie abonentów, ale też kolejną falę teorii spiskowych. Milczenie operatora nie pomogło.

Tak, niektórzy wierzą, że to Taylor Swift wyłączyła sieć AT&T. Artystka będzie niedługo obwiniana nawet o koklusz i gradobicie. Przeciwnicy tej teorii spiskowej zaznaczają, że nie ma jej aktualnie w kraju i nie wiadomo jak w ogóle miałaby to zrobić… i po co? W ramach zemsty za pisanie na X gdzie lata swoim prywatnym odrzutowcem?

Kolejnym winnym braku zasięgu AT&T w oczach wkurzonych foliarzy jest sam Joe Biden. Afera na Twitterze przyjęła spore rozmiary. Szczęśliwie nie brak głosów rozsądku:

#noservice You just have to love all the people convinced this is part of some vast conspiracy against Republicans. Even if, you know, Democrats are affected too. Nope! Has to be mean on Joe Biden's fault. Aliens! Chem trails! Lizard people! Taylor Swift is a robot! WAAAHH!!!