Suwerenność danych w Europie. OVHcloud zaprasza na debatę

OVH zaprasza na interesujące spotkanie, na którym będzie można porozmawiać o bezpieczeństwie danych oraz cyfryzacji w sektorze opieki zdrowotnej. Będzie to też jedyna w swoim rodzaju okazja, by dowiedzieć się, co słychać wśród startupów z branży eHealth.

Data Sovereignty Event odbędzie się 17 lutego stacjonarnie w Warszawie oraz online. Agenda nie zawiera żadnej prelekcji. Zamiast tego zaplanowane zostały dwie debaty tematyczne oraz konkurs startupów medycznych.

Suwerenność danych w Europie i trudności z ich przetwarzaniem

Pierwsza debata poruszy temat, który dotyczy nas wszystkich – bez względu na to, czy ktoś spędza całe dnie w mediach społecznościowych, czy tylko sprawdza pocztę raz na tydzień. Jej głównym tematem będzie bowiem suwerenność danych w Europie (Data sovereignty in Europe). Debata będzie moderowana przez dr. Macieja Kaweckiego, Prorektora WSB w Warszawie, Prezesa Instytutu Lema. W debacie udział wezmą Michel Paulin, CEO OVHcloud, Frédéric Petit, Poseł do francuskiego Zgromadzenia Narodowego z 7. okręgu wyborczego dla francuskich rezydentów za granicą, Przewodniczący Grupy Przyjaźni Francja-Polska, dr Magdalena Piech, przewodnicząca organizacji European Tech Alliance, szefowa działu spraw regulacyjnych w Allegro oraz Dariusz Śpiewak, koordynator ds. Hubu GAIA-X w Polsce.

Druga debata tego dnia poruszy zagadnienia związane z przetwarzaniem danych w obszarze opieki zdrowotnej (Data processing in Healthcare: Challenges, difficulties, forecasts). To temat, o którym na co dzień nie myślimy, ale ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i życia. Przy tym nie chcemy, by informacje te dostały się w niepowołane ręce. Moderatorem panelu będzie Mikołaj Gurdała z EIT Health Poland. Udział wezmą natomiast dr Katarzyna Kolasa, dr hab. prof. uczelni i kierowniczka Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ekspertka w dziedzinie cyfryzacji w opiece medycznej, Ligia Kornowska, dyrektorka zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, Radovan Kratky, Account Executive na Europę Wschodnią w Axway oraz Jan Poleszczuk, ekspert ds. Analiz w Centrum e-Zdrowia oraz co-founder & CTO w CliniNote sp. z o.o.

Oczywiście po każdej z debat będzie czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Dzień zakończy konkurs dla startupów działających w obszarze ochrony zdrowia. W skład jury konkursu wejdą m.in. Mateusz Bodio, Dyrektor Zarządzający w RKK VC, Laurence de Touchet, Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję, Business France, Janusz Dramski, Manger ds. relacji SoDA (Software Development Association Poland) & Dyrektor HealthTech Hub w Zabrzu, Mikołaj Gurdała, Leader EIT Health Ecosystem w Polsce, Ireneusz Martyniuk, Dyrektor ds. Inwestycji w Invento Capital oraz Romain Rebour, Prezes French Tech Cravovie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do rejestracji udziału online. Wydarzenie zostało objęte patronatem Prezydencji Francji w Radzie UE i pod egidą ambasady Francji. Konferencję otworzą przemówienia Frédérica Billeta, Ambasadora Francji w Polsce, Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza stanu ds. cyfryzacji w KPRM oraz Michela Paulina, CEO OVHcloud. Spotkanie będzie prowadzone w całości po polsku i po angielsku (tłumaczenie symultaniczne) ze względu na międzynarodowy charakter.

