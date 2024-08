Płać mniej za prąd. Nowy sposób od 24 sierpnia

Rząd przygotowuje nowe narzędzie, które pozwoli porównać ze sobą ceny wszystkich dostawców energii. Ta porównywarka cenowa ma wystartować 24 sierpnia.

Oficjalna porównywarka cen prądu

Od 1 lipca obowiązują nowe ceny za prąd. Dla gospodarstw domowych maksymalna cena za 1 MWh to 500 zł netto. Mamy jednak możliwość złożenia wniosku o dopłatę, w postaci bonu elektrycznego. Ale to nie wszystko, zgodnie z nową ustawą wszyscy dostawcy energii elektrycznej muszą dostarczyć Urzędowi Regulacji Energetyki (URE) szczegółowe informacje na temat swoich ofert dla gospodarstw domowych oraz firm. Mając te dane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić oficjalną porówywarkę ofert. My jako użytkownicy tylko na tym skorzystamy. Ułatwi to nam wybór najkorzystniejszej oferty na rynku.

Jednym z nowych uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest prowadzenie porównywarki ofert sprzedawców energii elektrycznej, zawierającej wszystkie dostępne oferty. W tym oferty z cenami dynamicznymi energii, adresowane do odbiorców gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców o przewidywanym rocznym zużyciu poniżej 100 MWh).

- czytamy na stronie URE.

Przepisy te mają wejść w życie 24 sierpnia, wówczas należy spodziewać się udostępnienia porównywarki.

To sposób na niższe rachunki za prąd

Przejrzyste oferty to niższe rachunki. Nowa porówywarka ma być narzędziem, które pozwoli lepiej zrozumieć oferty, co tym samym umożliwi bardziej świadome decyzje zakupowe. W praktyce to nic innego, jak niższe rachunki za prąd.

Zobacz: Polska ma jedne z najwyższych cen prądu w Europie. Wiemy, dlaczego

Zobacz: Rząd wydał pilne ostrzeżenie. Chodzi o rachunki za prąd

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mikhail Gnatkovskiy / Shutterstock.com

Źródło tekstu: gov.pl