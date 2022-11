Elon Musk wyjaśnia. Masowe zwolnienia były konieczne

Elon Musk stał się właścicielem Twittera. Zapowiadane przez miliardera zmiany od początku budzą kontrowersje. Zaczęło się od zapowiedzi comiesięcznego abonamentu w cenie 8 dolarów między innymi za znaczek zweryfikowanego konta, a skończyło na zwolnieniu dużej część zatrudnionych w Twitterze osób. Musk twierdzi, że nie miał wyboru.

Początkowo mówiło się, że Elon Musk może zwolnić nawet 75 proc. załogi Twittera. Później plotki mówiły o 50 proc. i to prawdopodobnie na tym właśnie stanęło. Mniej więcej połowa pracowników serwisu społecznościowego będzie musiała szukać nowego zajęcia.

Elon Musk odniósł się do tej sprawy. W jednym z tweetów zapewnił, że nie miał wyboru. Jego zdaniem zwolnienia były konieczne, ponieważ Twitter każdego dnia notował stratę na poziomie 4 mln dolarów. Miliarder przyznał, że wszystkim zostały zaoferowane 3-miesięczne odprawy, jednak część pracowników twierdzi, że to zależy od regionu zatrudnienia i niektórzy dostali tylko miesięczne odprawy.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.