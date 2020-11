Chiny zgłaszają gotowość do stworzenia wspólnej cyberprzestrzeni z innymi krajami

Prezydent Xi Jinping zadeklarował, że Chiny są gotowe na współpracę z innymi krajami w celu zapewnienia ludzkości "świetlanej przyszłości". A co konkretnie miał na myśli?

Xi Jinping napisał w liście - który został odczytany podczas konferencji 2020 World Internet w Wuzhen - że "Chiny są gotowe na współpracę" z innymi krajami w celu wykorzystania wszystkich możliwości dawanych przez cyfrową rewolucję oraz budowy "wspólnej cyberprzestrzeni". Ma to pomóc w prowadzeniu wszystkich międzynarodowych operacji, w tym związanych z ekonomią oraz walką z pandemią Covid-19. Xi Jinping wskazał internet jako środek odrodzenia gospodarki, a także przykład skutecznego zastosowania zdalnej medycyny i nauki oraz korzystania z niego jako platformy do współpracy. Poparł go Liu Zhenmin, chiński wiceminister spraw zagranicznych, dodając, że globalna współpraca jest niezbędna zwłaszcza w obecnych czasach.

Jak podają specjaliści, cyfrowa gospodarka będzie kluczowym czynnikiem, pozwalającym na złagodzenie skutków pandemii i pomoże w stanięciu na nogi wielu lokalnym ekonomiom. Same Chiny mogą pochwalić się transakcjami e-commerce na ponad 5,29 trylionów dolarów (rok 2019), a także stworzeniem 480 000 stacji dla łączności 5G. Co myśleć o propozycji prezydenta? Jak dla mnie to ukłon w kierunku nowego włodarza Białego Domu i pierwszy krok w kierunku prób zniesienia zakazów stawianych chińskim aplikacjom i technologiom na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale jaka będzie odpowiedź?

