Biedronka straszy klientów podejrzanym komunikatem. Wyjaśniamy

Od ponad tygodnia Biedronka ma spory problem. Wielu klientów jest przestraszonych, równie wielu jeszcze go nie zauważyło. Dzisiaj spróbujemy wyjaśnić o co chodzi.

Biedronka należąca do Jeronimo Martins Polska S.A. to największa w Polsce sieć sklepów detalicznych. W 2021 roku mowa była o 3154 obiektach zlokalizowanych w ponad 1100 różnych miejscowościach. Na przestrzeni ostatnich 25 lat dyskont zyskał równie wielu fanów, co i przeciwników.

Kasy w biedronce straszą nieaktywowanym Windowsem

Tak czy siak Biedronce nie można odmówić popularności, głównie za sprawą licznych promocji oraz niskich cen. Potrafi ona być jednak również źródłem wielu komentarzy. Tym razem na językach ludzi jest za sprawą kas samoobsługowych, które mają spory problem.

Od około 10 dniu w internecie pojawiają się kolejne doniesienia dotyczące kas w Biedronce. Klientów w prawym dolnym rogu ekranu wita komunikat informujący o konieczności aktywacji systemu operacyjnego Windows. Również i my byliśmy świadkami takiego znaku wodnego.

Czy jest się czego bać? Czy dane karty kredytowej czy karty Moja Biedronka są zagrożone? Nie! Problemem jest prawdopodobnie błąd KMS, czyli tak zwanego narzędzia Key Managment Service.

Jest to usługa skierowana do firm i korporacji, która pozwala zdalnie aktywować systemy operacyjne na wielu urządzeniach jednocześnie bez fizycznego do nich dostępu. Upraszcza to i zdecydowanie skraca całą operację.

KMS wymaga własnej sieci, nie łączy się z siecią Microsoftu. Oczywiście wymaga to posiada od firmy własnego serwera. Aktywację trzeba powtarzać do 180 dni. W innym wypadku system wyświetli omawiany monit. Biedronka prawdopodobnie o tym zapomniała lub kasy mają problem z komunikacją z serwerem.

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli Biedronki. Zapytaliśmy o to czy są świadomi problemu oraz kiedy sytuacja zostanie opanowana. Gdy dostaniemy odpowiedź artykuł zostanie zaktualizowany.

Zobacz: Biedronka z grubą wyprzedażą. Hity już od 35 zł

Zobacz: Elektronika z Biedronki za 99 zł. Sprawdziłem, co potrafi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Telepolis

Źródło tekstu: oprac. własne