Bankomat może okraść każdy. Wystarczy płytka za 300 zł

Trzej mężczyźni zostali przyłapani na gorącym uczynku podczas okradania bankomatu. W tym celu wykorzystywali... Raspberry Pi.

Przestępcy raz po raz zaskakują cały świat swoją kreatywnością. Ich pomysły nie zawsze są trafione, lecz pomysłowości nie można im odmówić. Do dość niecodziennej sytuacji doszło w stanie Teksas, gdzie dokonano zatrzymania trzech mężczyzn będących w trakcie okradania bankomatu. Wykorzystywali Raspberry Pi.

Masz Raspberry Pi? To możesz okraść bankomat

Jak podaje lokalna redakcja Everything Lubbock, trzem sprawcom udało się ukraść ponad 5 tysięcy dolarów z różnych bankomatów na terenie stanu Teksas. Podczas jednej z akcji, złodzieje nie mieli tyle szczęścia, co wcześniej, gdyż ktoś poinformował policję o trwającej kradzieży środków z bankomatu. Cała trójka przestępców została zatrzymana 3 sierpnia w pokoju hotelowym. Co ciekawe, w ich pokoju znaleziono kilka urządzeń Raspberry Pi. Niestety, nie podano dokładnych modeli.

Według stacji informacyjnej Everything Lubbock to właśnie jednopłytkowe komputery pozwalały złodziejom na wyłączenie zabezpieczeń bankomatów. Niestety, brakuje wyjaśnienia, w jaki dokładnie sposób udało im się to osiągnąć. Teraz całej trójce zostały postawione zarzuty. Zostali oskarżeni o bezprawne przechwytywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przekazów elektronicznych. Jednemu z nich dołożono zarzut fałszerstwa.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Everything Lubbock, Tom's Hardware