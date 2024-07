Nie będzie rewolucji w galeriach handlowych. Nowatorki sprzęt wycofano

Robot-gliniarz Astro Patrol, który patrolował centra handlowe, został właśnie wycofany przez Amazon. Model ten przestanie działać z końcem sierpnia. Ale to dopiero początek tego typu eksperymentów. Zastąpi go coś nowego.

Od premiery minęło niecały rok, ale już teraz Amazon ogłosił, że jego robot Astro Patrol dla małych i średnich przedsiębiorstw przestanie działać pod koniec sierpnia.

To smutna wiadomość dla entuzjastów robota-gliniarza z centrum handlowego, który kosztował 2350 dolarów. Oczywiście, klienci dostaną zwrot pieniędzy za urządzenie i subskrypcje. Dostaną nawet rekompensatę, za niedogodności, w wysokości 300 dolarów. Amazon nie ujawnia danych, ile takich robotów trafiło do sprzedaży. Nie wiadomo też ile będzie kosztowała kolejna wersja. Wiadomo natomiast, że firma Amazon chce skupić się teraz na robotach domowych.

Jestem coraz bardziej przekonany, że postęp jaki osiągamy w robotyce domowej, to obszar, na którym powinniśmy skupić nasze zasoby. Aby to zrobić i jeszcze bardziej przyspieszyć ten postęp, podjęliśmy decyzję o zakończeniu programu Astro for Business, aby skupić się wyłącznie na budowaniu najlepszych produktów robotyki konsumenckiej do użytku domowego.