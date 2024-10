Trudno uwierzyć, ale ten kraj jest prawdziwym zwycięzcą rewolucji AI

Boom na AI zapewnia ogromne zyski. To nie ulega wątpliwości. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, jak bardzo korzysta na tym szale, niewielka wyspa na Karaibach - Anguilla.

Karaibska mała wyspa ma dużo szczęścia

Boom na sztuczną inteligencję oznacza ogromne korzyści dla wielu firm i startupów. Inwestorzy takich firm jak na przykład NVIDIA mogą cieszyć się z nieustannych wzrostów cen akcji. Natomiast jest jeszcze jeden niespodziewany beneficjent szału AI. Jest to niewielka wyspa na Karaibach, Anguilla.

Domena .ai

Jak to się stało, że to akurat mała karaibska wyspa doskonale wykorzystuje boom na AI? To terytorium zależne Wielkiej Brytanii jeszcze w latach dziwięćdziesiatych miało szczęście otrzymać krajowe rozszerzenie domenowe .ai. Przez lata niewiele to znaczyło. Jednak niedawno bo wybuchu rewolucji sztucznej inteligencji popularność takiej końcówki, z wiadomych względów, eksplodowała. Jaka firma budująca narzędzia sztucznej inteligencji nie chciałaby mieć w nazwie domeny końcówki .ai?

Nawet Google korzysta z takiej domeny na potrzeby prezentacji swojej oferty AI. Pdoobnie z Elonem Muskiem, który w domenie X.ai pokazuje swój chatbox Grok. W ślady gigantów idą tysiące mniejszych firm i startupów.

Wyspa zarabia w błyskawicznym tempie

Przychody Anguilli, z rejestracji domen, w zeszłym roku urosły w błyskawicznym tempie do 32 milionów dolarów. Dla wyspy, która ma zaledwie 91 kilometrów kwadratowych powierzchni to ogromna zmiana. Taki skok oznacza, że w zaledwie rok to źródło finansowania wzrosło z 5% do aż 20% ogólnego przychodu wyspy.

Premier Anguilli Ellis Webster zachowuje jednak zdrowy rozsądek mówiąc:

Pieniądze przydadzą się do rozwoju kilku kluczowych dla nas projektów. Nie możemy liczyć jednak tylko na nie. Nie da się przewidzieć jak długo potrwa ten boom. Nie możemy więc sobie pozwolić aby opierać ekonomię naszego kraju tylko na tym źródłe finansowania.

Obecnie jest 533 tysiące zarejestrowanych domen z końcówką .ai. Oznacza to ponad 10-krotny wzrost w porównaniu 2018 rokiem.

Aby poradzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem lokalny rząd podpisał umowę z amerykańską firmą Identity Digital, w celu zapewnienia sprawnej obsługi rejestracji i przedłużania domen. Identity Digital świadczy już podobne usługi w Australii obsługując domenę .au.

Zobacz: Polska kształtuje przyszłość sztucznej inteligencji. Ruszyły konsultacje

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Teki7 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: apnews.com