Amazon ułatwia dostęp do sztucznej inteligencji

Amazon Web Services (AWS) ułatwia programistom dostęp do sztucznej inteligencji. W swojej ofercie firma ma kilka takich rozwiązań.

Model językowy Falcon

Model językowy Falcon 40B wykazał się wysoką wydajnością i dokładnością. Dzięki temu jest najwyżej sklasyfikowanym modele open-source w publicznej tabeli liderów Hugging Face Open LLM.

Falcon 40B umożliwia użytkownikom konstruowanie i dostosowywanie narzędzi AI, ułatwiając płynną integrację i zapewniając długoterminową ochronę zasobów danych. Wagi modeli są dostępne do pobrania, sprawdzenia i wdrożenia w dowolnym miejscu.

Co ważne, nowy model językowy jest dostępny w Amazon SageMakre JumpStart, które oferuje wstępnie wytrenowane modele, wbudowane algorytmy i gotowe szablony rozwiązań. W ten sposób każdy może używać Falcon B40 w swoich rozwiązaniach.

Falcon B40 ma imponującą pojemność 40 miliardów parametrów i został wytrenowany na 1 bilionie tokenów. Powstał od podstaw przy użyciu wstępnego przetwarzania danych i zadań szkoleniowych modelu zbudowanych na Amazon SageMaker.

Amazon Bedrock

Poza tym AWS wprowadza nową usługę o nazwie Amazon Bedrock. Służy ona do budowania i skalowania aplikacji wykorzystujących generatywną AI, czyli aplikacji, które mogą tworzyć teksty, obrazy, nagrania i dane syntetyczne zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Deweloperzy mogą używać go w swoich oprogramowaniu, rozbudowując je o możliwości AI.

Bedrock zapewnia dostęp do najnowocześniejszych modeli językowych stworzonych przez dwa startupy zajmujące się opracowywaniem modeli językowych - Anthropic i AI21. AWS umożliwi również dostęp do Stable Diffusion, modelu sztucznej inteligencji służącego do generowania obrazów, oferowanego przez Stability AI - startup pracujący nad open-source’owymi, generatywnymi modelami AI. AWS stosuje dwa generatywne modele językowe – Titan Text potrafi generować tekst na bazie otrzymanych wskazówek, a Text Embeddings generuje matematyczne odzwierciedlenie tekstu, które może być użyte np. do tłumaczenia czy wyszukiwania.

Bezpłaty Amazon Code Whisperer

Wreszcie Amazon za darmo daje też dostęp do Code Whisperer. Top wspierany przez sztuczną inteligencję system, który w czasie rzeczywistym podpowiada fragmenty kodu na podstawie komentarzy i wcześniej wpisanego kodu. Programiści mogą uzyskać dostęp do Amazon CodeWhisperer za darmo, bez żadnych ograniczeń użytkowania. Natomiast do użytku profesjonalnego dostępne są również wersje płatne z funkcjami takimi jak dodatkowe zabezpieczenia klasy enterprise i funkcje administracyjne.

