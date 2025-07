Nowe prawo, stare wartości. Orange stawia na dostępność dla wszystkich

Dostępność to nie tylko wymóg prawny, ale – jak podkreśla Orange – kwestia empatii i odpowiedzialności. Internet to dziś okno na świat: umożliwia kontakt, edukację, pracę, bankowość czy korzystanie z e-usług medycznych. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to wręcz podstawowe narzędzie codziennego funkcjonowania.