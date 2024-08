Windows będzie kastratem. Znika kluczowe narzędzie

Microsoft potwierdził ważną zmianę w przyszłych wersjach Windowsa. Klasyczny panel sterowania już niebawem przestanie istnieć.

System Windows jest na rynku od ponad 30 lat i przez cały czas jest nieustannie rozwijany. Niestety to oznacza, że niektóre elementy, do których użytkownicy zdążyli się w tym czasie przyzwyczaić, stają się przestarzałe i trzeba je czymś zastąpić. Nie każdemu się to jednak podoba.

Microsoft pozbywa się Panelu sterowania

Z tego względu nie powinno nikogo dziwić, że wisząca od jakiegoś czasu wizja całkowitego zastąpienia klasycznego Panelu sterowania nowym menu Ustawień budzi wiele kontrowersji. Tym bardziej, że sam Microsoft wydawał się do niej nie do końca przekonany. Dość powiedzieć, że nowe ustawienia po raz pierwszy pojawiły się już w 2012 wraz z premierą Windowsa 8 i od tamtej pory "Okienka" cały czas funkcjonują w dziwnym zawieszeniu z dwoma niezależnymi narzędziami do konfiguracji systemu.

Wygląda jednak na to, że koniec tej dziwnej dwuwładzy jest bliżej niż dalej. Gigant z Redmond po raz pierwszy potwierdził, że planuje całkowicie wyeliminować Panel sterowania i zastąpić go w całości Ustawieniami. Informacja taka pojawiła się na stronie pomocy i brzmi raczej jednoznacznie.

Nie wiemy jeszcze, kiedy panel sterowania zniknie z Windowsa (prawdopodobnie ku rozpaczy wielu użytkowników). Aktualnie producent utrzymuje go ze względu na kompatybilność i konieczność migracji niektórych funkcji do nowego środowiska. Wydaje się jednak, że pojawienie się takiego komunikatu oraz krążące od jakiegoś pogłoski o rychłej premierze Windowsa 12 mają ze sobą wiele wspólnego.

