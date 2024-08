Windows wprowadza nowe plany zasilania. Aż dziw, że dopiero teraz

Niedługo w systemie Windows 11 powinny pojawić się dodatkowe, przydatne ustawienia zasilania. Aż dziwne, że do tej pory nie były dostępne.

Testowe wersje Windowsa 11 zostały w ostatnim czasie wzbogacone o kilka nowości. Wspominaliśmy już między innymi o obsłudze partycji o pojemności aż 2 TB w formacie FAT32. Poza tym system otrzymał większą kontrolę nad ustawieniami HDR. Teraz dochodzą do tego dodatkowe ustawienia dla planów zasilania.

Windows 11 z nowymi planami zasilania

Do tej pory Windows 11 pozwalał na wybranie jednego trybu zasilania, np. zrównoważony, oszczędzanie energii lub wysoka wydajność. W zależności od wybranej opcji działała ona zarówno gdy laptop był podłączony do ładowarki, jak i przy zasilaniu baterią. Co prawda pewne ustawienia się wtedy różniły, ale nie na tyle, jak bardzo by mogły.

Teraz się to zmienia, ponieważ Windows 11 w niedalekiej przyszłości pozwoli ustawić osobne plany zasilania w zależności od sposobu zasilania komputera. Inny da się wybrać, gdy będzie podłączony do ładowarki, a inny, gdy będzie pracował na wbudowanym akumulatorze. Najbardziej oczywistym wyborem wydaje się najwyższa wydajność w tym pierwszym oraz oszczędzanie energii w tym drugim.

Na razie opcja dostępna jest w Windows 11 Insider Build 27686, czyli wersji testowej. Wszystkie nowości powinny trafić do systemu wraz z aktualizacją 24H2.

Zobacz: Nie instaluj nowej aktualizacji Windowsa, chyba że lubisz problemy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Ham patipak / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer