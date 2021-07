Windows 11 już w październiku 2021? Intel puścił farbę

Wcześniej sądziliśmy, że Windows 11 zostanie udostępniony użytkownikom pod koniec 2021, a może dopiero 2022 roku – tak przynajmniej sugerował wpis na Twitterze Microsoftu. Na pewno aktualizacja zajmie kilka miesięcy i urządzenia już obecne w naszych domach dostaną nowy system trochę później, niż te całkiem nowe.

Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.