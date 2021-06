Windows 11. Boisz się, że Ci nie ruszy? To patrz tutaj

Czy Windows 11 naprawdę będzie tak wymagający? Ogromne kontrowersje cały czas wywołuje fakt, że najnowszy system Microsoftu ma w rekomendowanych wymaganiach procesory Intel Core 8. generacji lub nowsze. Ale czy jest się czego obawiać? Zastanówmy się.

Choć bezpośrednio w wymaganiach Windowsa 11 widnieje tylko zapis o procesorze dwurdzeniowym o częstotliwości 1 GHz, zgodnym z architekturą 64-bitową, wielu mógł zaniepokoić aneks z konkretnymi modelami wspieranych chipów. Jak wiadomo, znajdują się tam wyłącznie układy Intel Core 8. generacji lub nowsze. Podobnie jest też w przypadku AMD, gdzie listę otwiera dopiero 2. wersja Ryzenów.

Nie pomógł sam Microsoft, który najpierw wyjaśniał, że mowa jest wyłącznie o jednostkach przetestowanych w środowisku Win 11, by później informować o dodatkowych testach Intel Core 7. gen i pierwszych Ryzenów.

W połączeniu z niejasną implementacją modułów TPM, tylko spotęgowało to – i tak już gęstą – mgłę unoszącą się nad kwestiami kompatybilności nowych okienek. Odłóżmy jednak na bok niezgrabną narrację i zastanówmy się, jak to wygląda z czysto technicznego punktu widzenia.

Przede wszystkim układy Intel Core 8. gen, czyli te oficjalnie kompatybilne z Win 11, korzystają z mikroarchitektury Skylake. Tej samej, którą Intel stosuje już od czasów generacji numer sześć, podkreślmy. Zatem, jeśli dany kod wykonuje się na serii ósmej, to nie ma fizycznej możliwości, aby nie był kompatybilny co najmniej dwie serie wstecz, i to niskopoziomowo. Z tej perspektywy, sianie niepokoju przez firmę z Redmond wydaje się wręcz irracjonalne, a to dopiero początek.

Idąc wstecz po osi czasu, wcześniej były architektury Broadwell i Haswell. w których – pomijając bardzo specyficzne rozszerzenia ochrony pamięci – również ciężko doszukać się niezgodności. I mógłbym tak wyliczać i wyliczać. Z Ryzenami – to samo.

Jaki z tego wniosek? – zapytacie. Ano taki, że ze spokojem można przyjąć, iż Windows 11 ruszy na sprzęcie starszym niż ten rekomendowany przez MS. Dowód empiryczny to z kolei lista kompatybilności Win 10, który oficjalnie wymaga układów Intel Core 5. gen. Zgaduję, że duża część z Was nawet o tym nie wie i komfortowo używa rzeczonego systemu na bardziej leciwych konfiguracjach.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft, oprac. własne