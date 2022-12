Windows w końcu to potrafi. Przydatna nowość dla użytkowników

W najnowszej aktualizacji jedno z systemowych narzędzi Windowsa 11 otrzymało dużą zmianę. Dla wielu użytkowników może ona być bardzo przydatna.

Windows sam w sobie ma wiele przydatnych narzędzi, które można wykorzystać czy to w codziennej pracy, czy też dla użytku własnego. Jednym z nich jest Snipping Tool, czyli polskie "Narzędzie Wycinanie". Pozwala ono na szybkie tworzenie zrzutów ekranu, a teraz zostało wzbogacone o kolejną funkcję.

Windows 11 z przydatną aktualizację

Snipping Tool na Windowsie 11 (wersja Dev Channel 11.2211.35.0) zostało wzbogacone o możliwość nagrywania ekranu. Niestety, na razie jest to nowość dostępna tylko dla uczestników programu Windows Insider i to nie wszystkich. Zaktualizowane narzędzie wycinanie trafi do wybranych użytkowników, którzy będą mieli możliwość przetestowania mechanizmu nagrywania ekranu.

Na razie wiemy, że obok opcji stworzenia zrzutu ekranu pojawi się opcja nagrywania ekranu. Microsoft nie ujawnił, czy będzie jakiś limit czasu nagrywania (na opublikowanym zrzucie ekranu jest nagranie do 30 minuty), ani w jakim formacie będzie wideo docelowe. Wkrótce powinniśmy się tego dowiedzieć. Natomiast funkcja sama w sobie może okazać się niezwykle przydatna.

Ciekawe, kiedy trafi do pełnej wersji systemu, z której korzystają zwykli użytkownicy?

Źródło zdjęć: Microsoft, sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld