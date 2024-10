Microsoft wkrótce udostępni nową wersję Windowsa

Microsoft poinformował, że w ciągu kilku najbliższych tygodni udostępnił obraz ISO nowej wersji systemu Windows 11.

Microsoft za kilka tygodni udostępni obraz ISO nowej wersji Windowsa 11, która powinna zainteresować posiadaczy nowych laptopów z procesorami Qualcomm Snapdragon X Elite oraz X Plus. Dzięki niemu będą mogli poprawić płynność i czas pracy na baterii swojego komputera.

Nowa wersja Windows 11

Nie da się ukryć, że producenci laptopów często dołączają do swoich urządzeń niepotrzebne oprogramowanie, z którego rzadko korzystamy. Często jest ono całkowicie zbędne, a na dodatek potrafi negatywnie wpływać zarówno na wydajność komputera, jak i jego czas pracy na jednym ładowaniu. Microsoft postanowił zaadresować ten problem i wkrótce udostępni specjalnie dla nich nowy obraz ISO.

Czym będzie ten obraz ISO? To po prostu Windows 11 przystosowany do nowych procesorów Qualcomm Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus. Rzecz w tym, że będzie to jego czysta wersja, a tym samym pozbawiona bloatware'u producentów. To może poprawić działanie komputerów.

Pliki ISO systemu Windows 11 dla urządzeń Arm64 zostaną udostępnione w nadchodzących tygodniach.

- podaje Microsoft na swojej stronie.

Źródło zdjęć: PixieMe / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech