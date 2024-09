Microsoft zmusi cię do aktualizacji Windowsa. Nie masz wyboru

Microsoft wymusi na użytkownikach Windowsa 11 aktualizację do najnowszej wersji systemu operacyjnego.

Microsoft zapowiedział, że wkrótce zakończy się okres wsparcia dla Windowsa 11 w wersji 22H2. To standardowa praktyka firmy z Redmond. Każda duża aktualizacja systemu operacyjnego ma zapewniony 2-letni okres wsparcia. To jednocześnie oznacza, że Microsoft wymusi aktualizację do nowej wersji.

Microsoft wymusi aktualizację Windowsa 11

Firma z Redmond zapowiedziała, że komputery z systemem Windows 11 22H2 zostaną automatycznie zaktualizowane do wersji 23H2. Dotyczy to wydań Home, Pro, Pro for Workstation, Pro Education oraz SE. Aktualizacji unikną posiadacze wersji Enterprise, Education i IoT Enterprise, ponieważ dla nich obowiązuje 3-letni okres wsparcia.

W tej kwestii Microsoft nie pozostawia użytkownikom wyboru. Na pewno są sposoby, aby automatycznej aktualizacji uniknąć, ale jednak większość użytkowników musi liczyć się z tym, że Windows 11 sam z siebie pobierze i zainstaluje najnowszą wersję. Na szczęście nie ma wielkich powodów do obaw. Windows 11 23H2, który zostanie zainstalowany, nie wprowadza drastycznych zmian do oprogramowania.

Generalnie Windowsa warto regularnie aktualizować. Owszem, czasami zdarzają się update'y, które powodują problemy, ale w większości przypadku chodzi o usuwanie błędów i wprowadzanie poprawek związanych z bezpieczeństwem. Korzystanie z systemu bez wsparcia oznacza większe ryzyko wszelkich ataków.

