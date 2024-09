Ta mała zmiana w Windowsie bardzo ucieszy posiadaczy konsol

Microsoft wprowadził małą, ale bardzo przydatną zmianę w systemie Windows 11. Powinna się spodobać przede wszystkim posiadaczom konsol tylko ASUS ROG Ally.

Konsole pokroju ASUS ROG Ally, MSI Claw czy Lenovo Legion GO korzystają z systemu operacyjnego Windows 11. Ten jest tak naprawdę ich największą wadą, bo nie został przystosowany do tego typu urządzeń. Jednak Microsoft właśnie wprowadził małą zmianę, która może sporo rzeczy ułatwić.

Dobra zmiana w Windows 11

W najnowszej aktualizacji Windowsa 11 firma z Redmond wprowadziła drobną, ale jednocześnie bardzo przydatną zmianę dla klawiatury ekranowej. Właśnie z tego powodu sprawdzi się ona właśnie na konsolach, które nie mają fizycznej klawiatury, więc użytkownicy często są zmuszeni do korzystania z tej wirtualnej.

W ramach aktualizacji klawiatura ekranowa dostała lepszą obsługę za pomocą kontrolerów. Przede wszystkim cały układ klawiszy został wyrównany w pionie, co powinno ułatwić nawigację. Poza tym niektóre klawisze zostały przypisane do konkretnych przycisków na padzie, np. X to backspace, Y to spacja, a LT włącza klawiaturę z symbolami. To wszystko powinno znacznie ułatwić korzystanie z klawiatury.

Aby skorzystać z nowej interfejsu, konieczne jest przejście do ustawień klawiatury ekranowej i spośród dostępnych układów wybrać właśnie ten dostosowany do kontrolerów.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: Microsoft