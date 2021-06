Windows 11 dynamicznie dostosuje częstotliwość odświeżania ekranu

Windows 11 wyposażony jest w nową funkcję, która pozwoli zaoszczędzić trochę energii w przypadku komputerów przenośnych. Mowa o Dynamic Refresh Rate, czyli dynamicznemu dostosowywaniu częstotliwości odświeżania ekranu.

Ekrany o wyższej częstotliwości odświeżania niż 60 Hz nie robią już na nikim wrażenia. O ile jeszcze kilka lat wstecz można było mówić, że były zarezerwowane głównie dla graczy, tak dzisiaj nie jest to już regułą. W wyświetlacze z odświeżaniem 120 czy 144 Hz są dzisiaj wyposażone nawet smartfony. Dlatego dziwić może fakt, że dopiero w Windowsie 11 pojawi się mechanizm znany jako Dynamic Refresh Rate.

Dynamic Refresh Rate w Windows 11

Windows 11 wprowadzi sporo nowości do popularnych okienek od obsługi aplikacji z Androida, przez Auto HDR i na odświeżeniu interfejsu kończąc. Jedną z nich będzie Dynamic Refresh Rate, czyli dynamiczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania ekranu. Podobne rozwiązanie od lat stosowane jest w smartfonach i tabletach, ale dopiero teraz na poziomie systemowym pojawi się w laptopach z Windowsem. Zostało to potwierdzone na oficjalnym blogu Microsoftu dla deweloperów.

Sprawa jest dość prosta. Chociaż ekrany z wysoką częstotliwością odświeżania sprawiają, że wyświetlany obrazy jest bardziej płynny i przyjemny dla oka, to jednocześnie zużywają więcej energii. W przypadku komputerów stacjonarnych nie ma to wielkiego znaczenia, bo te i tak są podłączone do prądu. Co innego z laptopami, od których wymagamy jak najdłuższego działania z dala od ładowarki. To właśnie w ich przypadku Dynamic Refresh Rate może okazać się szczególnie przydatne.

Rozwiązanie to automatycznie i dynamicznie może zmieniać częstotliwość odświeżania ekranu. Gdy np. będziemy pracować z pakietem biurowym i wypełniać tabelki w Excelu lub pisać kwieciste zdania w Wordzie, to system może ustawić ekran w trybie 60 Hz, oszczędzając w ten sposób energię. Gdy jednak przełączymy się na przeglądarkę internetową i zaczniemy scrollować daną stronę, to mechanizm może szybko przełączyć wyświetlacz w tryb 120, 144 czy nawet 300 Hz (o ile pozwoli na to sam ekran), aby przejścia były bardziej płynne. Jedyne ograniczenie to wymóg sterowników WDDM 3.0.

