Nowość z Windowsa 11 właśnie trafia do Windows 10

Pierwsi użytkownicy Windows 10 otrzymują już nowość, która została zapowiedziana przy okazji premiery Windows 11. Mowa o nowym Microsoft Store.

Przy okazji zapowiedzi Windowsa 11 Microsoft zaprezentował nowy Microsoft Store. To systemowy sklep, z którego możemy pobierać aplikacje i gry (jak App Store na iOS lub Sklep Play na Androidzie). Firma z Redmond od początku obiecywała, że odświeżona platforma trafi też do Windowsa 10, co właśnie się dzieje. Pierwsi użytkownicy dziesiątki mogą już się cieszyć nowym sklepem.

Nowy Microsoft Store na Windows 10

Nowy Microsoft Store to nie tylko odświeżenie pod względem wizualnym, chociaż to akurat najbardziej widoczna zmiana. Oprócz tego amerykańska korporacja zmieniła też regulamin sklepu, dopuszczając do niego nowe rodzaje aplikacji, np. całe platformy jak Epic Games Store. Oprócz tego Microsoft Store pozwala teraz na programy Win32, .NET, UWP, Xamarin, Electron, React Native, Java oraz Progressive We Apps, więc wybór dostępnych appek będzie dużo większy niż dotychczas.

Od dzisiaj nowy sklep Microsoft Store pojawia się na komputerach z systemem Windows 10. To doświadczenie będzie stopniowo udostępniane użytkownikom komputerów z systemem Windows 10 w wersji 2004 lub nowszej przez cały rok. Pojawi się jako automatyczna aktualizacja sklepu w tle – nie jest wymagana żadna akcja za pośrednictwem usługi Windows Update.

- czytamy w komunikacie Microsoftu.

Skoro aktualizacja udostępniana jest fazami i wszyscy użytkownicy Windows 10 otrzymają ją do końca roku, to prawdopodobnie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, aż zobaczymy Microsoft Store na swoich komputerach. Ale kto wie, może ktoś z Was ma to szczęście i aktualizacja trafiła na jego PC-ta już dzisiaj.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: BleepingComputer